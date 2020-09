Super Mario compie oggi 35 anni! Nuovi screenshot da 3D All-Stars per Nintendo Switch

In data 13 settembre 1985, esattamente 35 anni fa, nasceva il mito videoludico dell'idraulico italiano, con la pubblicazione in Giappone di Super Mario Bros per Famicom.

Nonostante la presenza del personaggio già nell'universo di Donkey Kong nel 1981, il debutto del gioco per NES viene ancora oggi considerato il vero e proprio compleanno dell'icona del videogioco. Per celebrare la ricorrenza in grande stile, i vertici di casa Nintendo hanno annunciato diverse iniziative all'interno di un Direct interamente dedicato, in occasione del quale è stato ufficialmente annunciato Super Mario 3D All-Stars.

La raccolta, che includerà Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, è tornata a mostrarsi in alcuni nuovi screenshot, tratti dalla versione Nintendo Switch di tutti e tre i titoli. Le immagini, che potete visionare direttamente in calce a questa news, consentono di dare un nuovo sguardo alla raccolta delle avventure in tre dimensioni delle avventure di Mario, in arrivo sulla console ibrida a partire dal prossimo venerdì 18 settembre.



Al momento Super Mario 3D All-Stars è esaurito su Amazon USA, con il gioco che figura già come il secondo titolo più venduto dell'intero 2020. I giocatori interessati al titolo possono già procedere al preordine: a tal proposito ricordiamo che Super Mario 3D All-Stars è ancora disponibile su Amazon Italia.