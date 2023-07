Super Mario: un cosplay di Bowsette, la principessa fanmade che fonde Bowser a Peach

Il più recente Nintendo Direct ha fatto scalpitare i fan di Super Mario, che entro la fine dell'anno verranno sorpresi dall'uscita di due importanti progetti. In attesa di poter mettere le mani su Super Mario Bros. Wonder, primo capitolo in 2D dopo anni, e sul remake di Super Mario RPG, torna a impazzare la mania per Bowsette.

Da qualche anno a questa parte il fandom è pazzo per Bowsette, un personaggio immaginario e non ufficiale che nasce dalla fusione di due importanti personaggi del franchise, il malvagio Bowser e la principessa Peach. La storia di Bowsette prende vita in seguito a delle vigentte condivise sul web da un utente, il quale immagina una storia alternativa in cui sia Bowser che Mario vengono rifiutati da Peach. A questo rifiuto la malvagia tartaruga reagisce sfruttando il potere della Super Crown per trasformarsi in una versione rock'n roll di Peach che fa compagnia all'idraulico italiano.

Nonostante il desiderio della community di vederla prima o poi comparire in un videogioco della serie, non ci sono speranze per Bowsette. Nintendo ha già infatti confermato che la principessa "oscura" non diventerà mai un personaggio canonico. A ogni modo, ciò non impedisce ai fan di celebrare la protagonista.

In questo cosplay di Bowsette da Super Mario vediamo la principessa dark goth seduta in posizione di squat, con la corona in testa posizionata tra le corna e i capelli biondi, il guscio da tartaruga di Bowser e una lunga coda. Vestita interamente di nero e di pelle, a interpretare Bowsette è la cosplayer di fama internazionale Dessyc.