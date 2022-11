Super Mario, un cosplay di Peach punk: la principessa non è più indifesa

In attesa dell'uscita di Super Mario Bros - Movie nelle sale cinematografiche internazionali, l'eccitazione del pubblico continua ad accrescere. Ecco una versione alternative punk della Principessa Peach: che questa volta non abbia bisogno di essere salvata dal baffuto idraulico?

Peach è la principessa del Regno dei Funghi, la damigella in pericolo che regolarmente viene rapita a turno da Bowser e gli altri cattivoni della serie. In tutte le occasioni ad accorrere in salvo di sua maestà è Mario, il temerario idraulico italiano. Questa volta, tuttavia, le cose potrebbero andare diversamente.

Peach è una ragazza dai capelli biondi su cui si poggia la corona che indica il suo status reale, gli occhi azzurri e l'aria innocente comprovata dal suo abito color rosa. In questo cosplay di Peach da Super Mario questa sua natura pura sembra essere scomparsa.

Nell'interpretazione della cosplayer Angelina Chernyak, che su Instagram troviamo con il nickname di @lil_g_cosplay, la principessa è tutt'altro che innocente e anzi sembrerebbe in grado di difendersi da sola. Peach non indossa più il suo lungo abito rosa, ma un top abbinato a una minigonna del medesimo colore. Le calze a rete e i guanti fino agli avambracci completano l'outfit alternative punk del cosplay. Nel film di Super Mario Bros Peach è Anya Taylor-Joy.