Super Mario: un cosplay della Principessa Peach aggraziata e pronta a Wonder

Attraverso un direct interamente dedicato, Nintendo ha presentato Super Mario Bros. Wonder, il prossimo capitolo in 2D dell'iconica saga con protagonista il baffuto idraulico di origini italiane. Il pubblico, già entusiasta per questo nuovo episodio, si lascia trasportare nel meraviglioso mondo del Regno dei Funghi attraverso questo cosplay.

Super Mario Bros. Wonder evidenzia il talento di Nintendo, che in questo prossimo appuntamento introdurrà nuovi poteri, come Mario Elefante, e tante altre novità. La più succulente è senza dubbio la modalità co-op mostrata nel video gameplay di Super Mario Wonder.

Questo episodio non sarà tuttavia l'unica opportunità per gli utenti di poter tornare nel Regno dei Funghi. Super Mario RPG è il most wanted dei prossimi mesi e poi, successivamente, ci sarà un altro, grande appuntamento. Nel 2024 arriverà su Nintendo Switch un gioco sulla Principessa Peach! Il titolo è già stato presentato attraverso un breve gameplay, che ha mostrato la sua natura di platform in 2.5D ambientato in degli stage teatrali.

Mentre la community attende novità in merito, la cosplayer Brenditz celebra l'eroina della Grande N che anche nei prossimi mesi verrà messa in pericolo dai rapimenti di Bowser. In questo cosplay di Peach da Super Mario vediamo la principessa in rosa mentre si stringe le guance tra i pugni. Tra le cosce è possibile notare un piccolo peluche dell'arcinemico della serie.