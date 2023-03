Super Mario: un cosplay della principessa Peach in costume rosa e manette

Castello dopo castello, il prode Mario Mario, idraulico baffuto e dal cappello rosso, cerca la bella rapita dal malvagio tartarugone sputafuoco Bowser. Quel personaggio da ricercare nei primi videogiochi è la Principessa Peach, personaggio iconico della serie di videogiochi Super Mario Bros.

Creato nel 1985 da Shigeru Miyamoto, il personaggio ha avuto un ruolo fondamentale in molte avventure di Mario, in particolare come damigella da salvare, anche se, con i tanti videogiochi di Super Mario sviluppati nel corso dei decenni, la principessa ha avuto anche altri ruoli. Peach è la principessa del Regno dei Funghi e spesso viene rapita da Bowser. Tuttavia, nonostante la sua vulnerabilità in questo senso, Peach è un personaggio forte e indipendente, che non teme di prendere il controllo della situazione quando necessario.

Peach è nota per la sua gentilezza e il suo buon cuore, oltre alla sua bellezza e alla sua eleganza. È spesso descritta come una damigella in pericolo, ma in realtà ha dimostrato di essere una guerriera in grado di difendersi e di aiutare Mario e Luigi nelle loro avventure. Inoltre, ormai si è mostrata anche nei panni di un'atleta di livello mondiale grazie alle varie versioni presenti sul mercato di Super Mario.

Mentre si parla dell'annuncio di Super Mario Odissey 2, rivediamo la principessa Peach in questo cosplay rosa con manette e costume realizzato da Angelina Chernyak. Questa non è la classica versione della principessa con il lungo abito regale che Mario deve salvare, ma probabilmente è una principessa molto più autonoma e sicura di sé. Sempre rimanendo in tema costumi particolari, ecco un cosplay di Peach vestita per Halloween.