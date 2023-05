Super Mario: un cosplay della Principessa Peach nel regno dei funghi

Super Mario Bros. Il Film ha superato il miliardo al box office, divenendo solamente il quinto film a tagliare questo importante traguardo dalla fine della pandemia. Per celebrare il risultato al botteghino, la Principessa Peach torna nel Regno dei Funghi con la cosplayer Sahoows.

Il primo gioco di Super Mario risale ai primi anni Ottanta, ma ancora oggi il baffuto idraulico italiano è tra i personaggi più popolari al mondo. A riprova di ciò, con la serie Nintendo che nel 2025 festeggerà il suo quarantesimo anniversario, il film di Super Mario è stato un successo globale assoluto.

Per l'occasione, arriva un bellissimo cosplay della Principessa Peach da Super Mario. Peach è la principessa del Regno dei Funghi, l'ambientazione principale della serie la cui capitale è Fungopoli, e spesso e volentieri nei videogiochi Nintendo veste il ruolo di damigella in pericolo salvata da Mario. La sua prima apparizione ufficiale risale in Super Mario Bros. del 1985 e da allora è divenuta la principale eroina femminile della serie.

Peach è una principessa dai capelli biondi, dagli occhi azzurri e che indossa sempre un abito elegante color rosa abbinato a degli orecchini pendenti celesti e una sfarzosa corona. Nell'interpretazione dell'artista la principessa è seduta con le gambe accavallate mentre sullo sfondo troviamo una si lascia alle spalle il suo regno.