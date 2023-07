Super Mario: un cosplay della Principessa Peach in versione pin-up

La prossima stagione autunnale sarà una grande gioia per tutti gli appassionati di Super Mario. Entro la fine dell'anno debutterà infatti non uno, ma ben due progetti che riporteranno i fan nel Regno dei Funghi. In attesa di riprendere possesso di Nintendo Switch, è la celebre cosplayer Molecular Agatha a catturare l'attenzione.

Il Nintendo Direct di giugno 2023 ha portato a due grandi e inaspettate sorprese. Il trailer di Super Mario Bros. Wonder mostra il primo gioco completamente in due dimensioni dedicato all'idraulico italiano su Nintendo Switch, nonché il primo dopo New Super Mario Bros. U uscito ben undici anni or sono.

La seconda e altrettanto attesa novità è Super Mario RPG, il remake del titolo omonimo uscito su SNES nel 1996. Dopo quasi trent'anni, tornerà finalmente un gioco di ruolo con protagonista Mario, Luigi e gli altri protagonisti della serie, compresa la Principessa Peach. A proposito dell'eroina, possiamo ritrovarla nell'interpretazione dell'artista citata in precedenza.

In questo cosplay di Peach da Super Mario vediamo una principessa in versione pin-up, con calze a rete trasparenti bianche, tacchi e minigonna ad accompagnare il classico abito rosa da lei indossato. Riuscirà il nostro Mario a salvare la sua principessa dai tentativi di rapimento da parte del malvagio Bowser?