Super Mario ha un fan insospettabile... è Renato Zero!

Renato Zero è stato intervistato da Il Messaggero e in questa occasione ha parlato non solo della carriera e di alcuni aspetti della vita privata, ma ha anche "confessato" (o meglio, ribadito) la sua passione per Super Mario Bros.

Il giornalista chiede a Renato Zero lumi sulla sua passione per i videogiochi e in particolare per Super Mario Bros, pronta la risposta dell'artista, che conferma di essere un grande fan del personaggio Nintendo:

"Certo. Ho appena comprato l’ultima versione del gioco, solo che non ho la console dietro e sono disperato: non posso giocare. Come torno a Roma vado subito a vedere il film."

Non sappiamo esattamente a quale "ultima versione del gioco" si riferisca esattamente (Super Mario Odyssey? New Super Mario Bros U Deluxe? Super Mario 3D World + Bowser's Fury oppure Mario + Rabbids Sparks of Hope) ma fa sicuramente piacere scoprire che un artista del calibro di Renato Zero sia un fan dell'idraulico italiano, così come molti di noi.

Ovviamente consigliamo a Renato Zero di correre al cinema a vedere il film di Super Mario, una pellicola adatta a grandi e piccini e imperdibile per i fan, come sottolineato nella nostra recensione di Super Mario Bros Il Film, voi lo avete visto, vi è piaciuto? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.