Super Mario: un feroce cosplay di Bowsette, scura tra le fiamme

L'ultimo mese ha portato il franchise di Super Mario a nuova vita. Su Nintendo Switch sono arrivate due avventure molto diverse tra loro, ma accomunate dallo stesso protagonista, l'iconico baffuto idraulico con il berretto rosso. Celebriamo il successo clamoroso di Mario con il suo acerrimo nemico.

Super Mario Bros. Wonder ha raggiunto grossi risultati in Giappone. Il ritorno a platform bidimensionale ha entusiasmato gli animi della community, che reputa la novità Switch uno dei titoli migliori dedicati a Mario. Nello stesso momento, Super Mario RPG ha conquistato le classifiche di vendite su eShop.

Mentre Mario vola come forse mai prima d'ora, Bowser prepara la sua terribile vendetta. L'antagonista iconico non sarà solo in questa missione. Dalla sua parte ci sarà la sua principessa Bowsette. Personaggio non canonico e creato dal fandom, Bowsette è una versione femminile di Bowser che si ispira alla figura di Toadette e all'estetica di Peach.

In questo cosplay di Bowsette da Super Mario osserviamo la principessa vestita in nero, con le corna sul capo e il guscio da tartaruga spinato maneggiare delle fiamme ardenti. In degli altri scatti la vediamo al fianco di una versione peluche del suo amato Bowser. A condividere questa speciale interpretazione sui social media è stata la cosplayer Gab Smith Music.