Super Mario, nuovo film d'animazione: Chris Pratt protagonista con Jack Black!

Prosegue a ritmo serratissimo il Nintendo Direct di settembre 2021, con il colosso di Kyoto che ha condiviso con il pubblico numerosi aggiornamenti sulle produzioni in arrivo su Nintendo Switch...e non solo!

Dall'evento in notturna, Shigeru Miyamoto, padre di The Legend of Zelda, Super Mario e Pikmin, ha infatti annunciato che i cinema di tutto il mondo potranno prossimamente accogliere un nuovo lungometraggio animato dedicato proprio all'idraulico italiano! L'icona per eccellenza di casa Nintendo sta infatti per prendere vita in una nuova produzione animata, che purtroppo non è però ancora possibile osservare in prima persona.

Nonostante l'assenza di un trailer, siamo certi che il nuovo film animato di Super Mario non mancherà di scatenare i fan, grazie ai grandi nomi di Hollywood coinvolti nel progetto. A prestare la propria voce al nostro idraulico sarà infatti, ad esempio, nientemeno che Chris Pratt, che dal Marvel Cinematic Universe approda direttamente nel mondo Nintendo sul grande schermo.



Ad arricchire il cast della pellicola, ancora priva di un titolo ufficiale, troviamo: Anya Taylor-Joy come Peach, Charlie Day nei panni di Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key per Toad, Seth Rogen nella pelliccia di Donkey Kong, Fred Armisen come Cranky Kong, Kevin Michael Richardson per Kamek, Sebastian Maniscalco come Spike. Al tutto si aggiungeranno una serie di cameo a sorpresa da parte di Charles Martinet.



La pellicola Nintendo arriverà nei cinema nordamericani in tempo per Natale 2022, mentre manca al momento una finestra di uscita precisa per Giappone ed Europa.