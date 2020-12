Super Mario Galaxy 3: esiste davvero e quando esce?

La recente pubblicazione di Super Mario 3D All-Stars, la collection di tre dei migliori capolavori dell’esclusiva Nintendo, tra cui anche il primo Super Mario Galaxy, ha risvegliato il desiderio di moltissimi appassionati di quest’ultima serie di avere un terzo capitolo.

Super Mario Galaxy è infatti una serie, per ora composta solamente da due capitoli, che alla sua prima uscita, nel 2007, portò una ventata di freschezza e innovazione all’interno della macro-serie di Super Mario, riuscendo a conquistarsi una consistente fetta di giocatori affezionati al prodotto. Ecco quindi spiegato il desiderio di molti di vedere finalmente l’uscita di un terzo capitolo, di cui però al momento non si ha alcuna notizia, né ufficiale né in termini di rumour.

Nonostante queste premesse possano sembrare poco incoraggianti, però, esistono comunque alcune possibilità che il gioco possa essere nei piani di Nintendo. In una intervista di ormai 5 anni fa, Shigeru Miyamoto aprì alla creazione di un nuovo capitolo della serie, dicendo però di voler aspettare l'uscita di quella che sarebbe poi stata Switch. Come sappiamo, tuttavia, queste dichiarazioni non si sono ancora concretizzate, anche a causa dell’impegno della compagnia profuso nello sviluppo di Super Mario Odyssey, il grande capolavoro della serie pubblicato proprio su Nintendo Switch.