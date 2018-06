Super Mario Galaxy: Digital Foundry analizza la versione emulata per NVIDIA Shield

Digital Foundry propone l'analisi tecnica della versione emulata di Super Mario Galaxy per Shield, proposta in Asia come parte del catalogo della console grazie a una partnership tra NVIDIA e Nintendo per il mercato cinese.

Come sottolineato da DF, non si tratta di un porting, bensì di una versione emulata dell'originale per Nintendo Wii: il gioco gira a 1920x1404 (upscalato da 640x468, risoluzione originale) con prestazioni di buon livello anche se non mancano cali di framerate e in generale problemi di fluidità apparentemente legati all'utilizzo del sistema operativo Android. Da segnalare l'assenza dell'anti-aliasing.

In generale Digital Foundry premia il lavoro svolto dall'emulatore e si augura che lo stesso possa arrivare su Switch (piattaforma basata su architettura Tegra X1, così come i dispositivi della famiglia Shield) con prestazioni maggiormente ottimizzate data la diversa natura dell'OS.

Ricordiamo che in Cina tramite Shield è possibile giocare anche con altri titoli per Wii, come The Legend of Zelda Twilight Princess, restiamo in attesa di capire se il catalogo Nintendo per Shield arriverà anche in Occidente.