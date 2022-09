Super Mario, nuovo gioco 2D in sviluppo con grafica 'sorprendente': il rumor di Zippo

Stando a quanto rivela il noto insider Zippo, Nintendo avrebbe da tempo avviato i lavori su un nuovo capitolo della serie di Super Mario. Il gioco in questione presenterebbe una grafica 2D con delle scelte stilistiche in grado di "sorprendere" i fan storici del franchise.

Il rumor si apre specificando che il nuovo Super Mario avrà una sua precisa identità e farà a meno dell'ipotizzato titolo "New Super" di cui si è vociferato in precedenza. Lo stile grafico del gioco, come detto, sarà in 2D e avrà caratteristiche tali da "sorprendere" chi ha imparato a conoscere la serie in questi anni. A quanto pare lo sviluppo procede speditamente e il progetto è ormai in piedi da alcuni anni: potrebbe quindi non mancare molto al suo completamento.

Tra le restanti informazioni ci viene rivelato che sarà inclusa una componente multiplayer online e che assisteremo al ritorno del Caposquadra Spike, il capocantiere di Mario e Luigi. Secondo Zippo, il nuovo Super Mario verrà pubblicato da Nintendo durante l'anno fiscale 2023/2024.

L'insider ha in passato divulgato informazioni fondate, come di recente è accaduto con le riedizioni per PlayStation, Switch e PC di Persona 4 Arena Ultimax, tuttavia altre indiscrezioni da lui lanciate non hanno mai trovato riscontri ufficiali. Per questo motivo vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele nell'attesa di eventuali annunci da parte di Nintendo.