Super Mario e God of War Ragnarok: i migliori spot dei videogiochi al Super Bowl LVII

Non è un mistero che il Super Bowl sia una vetrina commerciale di enorme importanza, da decenni i grandi marchi spendono centinaia di milioni di dollari per mandare in onda i propri spot durante l'evento televisivo più seguito del pianeta. E ovviamente, anche quest'anno non sono mancati gli spot a tema videogiochi.

Durante il Super Bowl LVII che si è disputato nella notte e che ha visto sfidarsi Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles (no, non vi diremo il risultato, state tranquilli) sono andati in onda due spot molto interessanti per noi videogiocatori, il primo dedicato a PlayStation e God of War e il secondo a Super Mario Bros Il Film.

La presenza di God of War Ragnarok al Super Bowl era già stata confermata ma di fatto al contrario di quanto ci si aspettasse, non c'è stato alcun annuncio, semplicemente Sony ha trasmesso una versione estesa dello spot Live from PS5 dedicata proprio a GOW Ragnarok, apparentemente questa pubblicità è andata in onda però solamente in Canada e non è stata trasmessa negli Stati Uniti e in Europa.

Il secondo spot interessante è intitolato Super Mario Bros Plumbing Commercial e serve per promuovere il film dedicato ai fratelli Mario, si tratta di uno spot di 30 secondi che riprende le atmosfere e lo stile di Super Mario Bros Super Show del 1989. In occasione del Super Bowl è stato lanciato anche il sito Super Mario Bros Plumbing con tanto di numero di telefono da contattare in caso di necessità per problemi idraulici di tutti i tipi: 929-55-MARIO (o meglio 929-556-2746).