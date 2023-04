Super Mario impugnerà mai un'arma? No, ma Miyamoto non è contro i giochi violenti

Mentre il film di Super Mario sta dividendo la critica in due e presenta una media dei voti particolarmente bassa, arrivano interessanti informazioni sull'icona Nintendo da parte di Shigeru Miyamoto, il suo creatore.

Nel corso di un'intervista ai microfoni del portale Variety, il papà dell'idraulico baffuto ha voluto smentire una volta per tutte le voci riguardanti il suo presunto astio verso i prodotti videoludici basati sulla violenza.

Ecco di seguito le parole di Miyamoto:

"Voglio che sia chiaro, io non sono contro gli sparatutto e i giochi violenti. Ci sono diverse forme di intrattenimento per le persone, ma ritengo che la mia missione sia quella di fare sì che i prodotti che creo divertano in un altro modo. Ho voluto che Mario fosse un personaggio che non fa mai del male ad altre persone, così ho trovato modalità differenti per far esprimere Mario."

Oltre ad essere interessanti, queste parole del creatore di Super Mario lasciano intuire che il celebre personaggio Nintendo non approderà mai sotto forma di skin in produzioni come Fortnite Capitolo 4, visto che in quel caso dovrebbe impugnare un'arma da fuoco e ciò andrebbe in contrasto con la filosofia di Miyamoto.

