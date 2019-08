Super Mario incontra DOOM: ecco lo spettacolare video di uno sviluppatore di Splash Damage

Dopo esserci gustati l'infernale reinterpretazione del primo mondo di Super Mario con un livello impossibile di Super Mario Maker 2, vi proponiamo il video realizzato da Sean Noonan, sviluppatore capo di Splash Damage, per ricreare il primo livello di Super Mario ispirandosi a DOOM.

Il progetto di Noonan nasce per dimostrare le capacità dell'autore inglese con gli strumenti di sviluppo di Visual Studio dopo avervi lavorato per circa un mese: non si tratta, quindi, di una mod o di un gioco creato con tool come quelli di Unity, CryEngine o Unreal Engine 4, ma di un "esperimento" con cui fare sfoggio della propria abilità.

Come possiamo intuire osservando il video confezionato da Noonan, la sua reinterpretazione in chiave sparatutto del leggendario Mondo 1-1 del primo capitolo per NES dell'avventura dell'idraulico baffuto della Grande N trae spunto dalla grafica a tinte pastello e dalle forme morbide di Super Mario 3D World per Wii U e 3D Land per Nintendo 3DS, calando il tutto in un contesto tipicamente FPS come quello, appunto, di DOOM.

Visti i risultati ottenuti con Visual Studio, lo stesso sviluppatore di Splash Damage (attualmente impegnato su Gear Tactics) riferisce di voler ricreare il medesimo scenario all'interno di una demo giocabile e di distribuirla gratuitamente, anche se dubitiamo fortemente che Nintendo possa avallare un simile esperimento. Cosa ne pensate del bizzarro progetto di Noonan? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare i cinque migliori livelli italiani di Super Mario Maker 2.