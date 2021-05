Super Mario invade una cittadina inglese: i cittadini si lamentano delle fioriere

L'immaginario di Super Mario è talmente pervasivo da essere talvolta avvistato anche laddove il personaggio di casa Nintendo non ha in effetti alcuna resposabilità.

È ciò che è accaduto a Walsall, una località inglese il cui Consiglio Comunale ha deciso di rinnovare il centro cittadino con una serie di nuove fioriere. Queste ultime, che potete visionare nell'immagine di anteprima, non sembrano tuttavia aver affatto convinto gli abitanti di Walsall, che, anzi, si sono scagliati con violenza contro l'Amministrazione del comune. La popolazione ha accusato la dirigenza politica della cittadina di aver sperperato i fondi pubblici in "orrendi obbrobri", responsabili di aver reso il centro "simile ad un livello di Super Mario Bros". Le 15 grosse e verdi fioriere, infatti, sono state paragonate a "quei tubi da idraulico in cui Mario salta dentro".



Insomma, un'accoglienza decisamente non positiva, che trova le proprie radici - oltre che in un giudizio estetico - anche in considerazioni legate all'opportunità di spendere soldi pubblici in tal modo. Molti cittadini hanno accusato l'Amministrazione di sperpero di denaro, in un momento in cui molte attività produttive di Walsall hanno chiuso o si sono trasferite e numerose famiglie si trovano in difficoltà a causa delle conseguenze della crisi sanitaria internazionale.



Da parte sua, il Consiglio Comunale di Walsall ha però fatto notare come i fondi spesi fossero parte di un finanziamento del Governo Inglese. Prendendo parte al programma, la cittadina ha ricevuto 750.000 sterline allo scopo di realizzare interventi rapidi nel Comune. Tra questi ha trovato spazio anche l'installazione delle fioriere, allo scopo di creare un nuovo spazio di aggregazione sociale nello spazio antistante la Galleria d'Arte locale.