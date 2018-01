Super Mario Land 2 per Game Boy: un hack aggiunge i colori e Luigi giocabile

Il modder Iván Delgado ha pubblicato nei giorni scorsi la ROM di, versione modificata (e ovviamente non ufficiale) di Super Mario Land 2 Six Golden Coins , titolo uscito nel 1992 su Game Boy.

Questo hack aggiunge non solo il colore (ricordiamo che il gioco originale non è mai stato aggiornato per Game Boy Color e GBA) ma anche il personaggio di Luigi, il quale potrà essere utilizzato liberamente, con tanto di moveset proprietario. Non si tratta dunque di un semplice reskin di Mario ma di un personaggio extra aggiunto da zero, che potrà contare su abilità uniche.

La ROM sembra aver riscosso un discreto successo sul web, Nintendo potrebbe intervenire presto per bloccare i lavori e far valere i propri diritti di copyright. In ogni caso non vi forniremo i link diretti per il download, la notizia è stata riportata a solo scopo informativo, la redazione di Everyeye.it infatti condanna la pirateria in ogni sua forma.