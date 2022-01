Super Mario: la leggendaria serie Nintendo riassunta in 7 minuti di video

Quello di Super Mario è uno tra i franchise videoludici che più hanno segnato la nostra industria, e come omaggior al trentacinquesimo anniversario del baffuto idraulico italiano abbiamo deciso di realizzare un nuovo filmato che racchiudesse tutta la storia della serie Nintendo.

Sin dai gloriosi tempi delle sale giochi, passando per i party game e spin-off sportivi, Super Mario è stato protagonista di oltre un centinaio di titoli, ma è interessante andare a ripercorrere la storia dei capitoli principali della serie.

Dopo aver introdotto il pittoresco personaggio grazie a Donkey Kong ed il suo spin-off Mario Bros., Nintendo pubblicò su NES nel 1985 Super Mario Bros., immediatamente seguito l'anno successivo da Super Mario Bros. 2, lanciato invece su Famicon. Nel 1988 il secondo capitolo giunse in Occidente con il nome di Super Mario Bros. USA, mentre in Giappone sbarcò Super Mario Bros. 3. La serie arrivò poi su console portatile con Super Mario Land, pubblicato su Game Boy. Dopo Super Mario World e Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins, arrivò la prima raccolta intitolata Super Mario-All Stars per SNES, console sulla quale giunse anche Super Mario World 2 - Yoshi's Island.

Nel 1996, arriva su Nintendo 64 un titolo destinato a segnare per sempre i platform game e i videogiochi in generale: Super Mario 64, ancor oggi da molti ritenuto il migliore della serie. In seguito arrivarono altri titoli indimenticati come i capitoli di Super Mario Advance, Super Mario Sunshine, New Super Mario Bros., Super Mario Galaxy, fino ad arrivare ai più recenti Super Mario Maker e Super Mario Odyssey: li trovate tutti nei 7 minuti di video che abbiamo confezionato. E voi quale capitolo in particolare preferite della longeva serie di Super Mario? Nel frattempo, gli indizi lasciano pensare che New Super Mario Bros. 3 possa arrivare su Switch.