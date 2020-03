Super Mario LEGO: oltre 4 anni di trattative, funzionalità di connessione e ulteriori IP

Il mese di marzo ha visto la presentazione, piuttosto a sorpresa, di tredici set LEGO a tema Super Mario in arrivo sul mercato: un annuncio che sancisce un interessante partnership sul colosso danese e Nintendo.

In seguito all'annuncio Jonathan Bennik, responsabile del progetto presso LEGO, ha svelato alcuni interessanti retroscena sul percorso che ha condotto alla concretizzazione di questa collaborazione. In particolare, è stato confermato che per giungere all'annuncio di pochi giorni fa sono stati necessari oltre quattro anni di lavoro e contatti tra l'azienda e la Casa di Kyoto. Il primo prototipo di Super Mario interattivo ha preso vita circa dopo un anno e mezzo dall'avvio del progetto: in seguito, una continua interazione tra l'esperienza LEGO e la creatività Nintendo ha plasmato il prodotto finale.

Bennik ha inoltre svelato un interessante dettaglio: la presenza di funzioni di connettività ancora non rivelate. Interrogato in merito alla possibile interazione di LEGO Super Mario con la console Nintendo, quest'ultimo ha infatti dichiarato: "Sfortunatamente non posso parlare di batterie o update, anche se condivideremo quell'informazione in futuro. Non posso neanche a dirvi a cosa si connette, ma posso dire che non si collega a Nintendo Switch". Infine, Bennik ha confermato che da parte di LEGO c'è un potenziale interesse anche nei confronti di ulteriori IP della grande N, oltre all'iconico a Super Mario, ma che in questo momento non ha informazioni da condividere.



In seguito all'annuncio, sono stati condivisi nuovi dettagli, immagini e video di LEGO Super Mario.