Super Mario: un ludico cosplay italiano della principessa Peach in sala giochi

Dominate le classifiche giapponesi di fine 2023 con Super Mario Bros. Wonder, Nintendo si prepara a una nuova annata di successi. Protagonista dei prossimi mesi sarà soprattutto la principessa Peach, che però sembra essersi allontanata dal trono del Regno dei Funghi. È stata infatti scovata in sala giochi!

Dopo aver combattuto al suo fianco nello stupendo remake di Super Mario RPG, finalmente la principessa Peach sarà protagonista di un videogioco tutto suo e completamente originale. Principessa Peach Showtime è l'esclusiva Switch in uscita a fine marzo 2024 che ci porterà a vivere un'avventura teatrale in cui la bionda sovrana dovrà affrontare due temibili nemici. Per combattere i cattivi Grape e Sour Bunch, Peach potrà trasformarsi e utilizzare particolari abilità in una storia principale che non mancherà di riservare numerose sorprese.

Prima di questo appuntamento, comunque, gli appassionati del franchise sul baffuto idraulico italiano verranno sorpresi dal remake di Mario Vs. Donkey Kong. A differenza dell'originale uscito su Game Boy Advance nel 2004, questa versione includerà nuovi mondi di gioco e una modalità cooperativa che coinvolgerà anche Toad. A prepararci a questa attesissima e imminente doppietta nel 'Mario Verse' è un cosplay della principessa Peach.

A condividere questa meravigliosa e ludica interpretazione che potete ammirare in calce all'articolo è la cosplayer italiana Clara De Simone. Possiamo osservare Peach in sala giochi, con tanto di occhiali da sole e in compagnia delle sue altre amiche principesse.