Super Mario e Luigi sono fratelli o cugini?

Mario e Luigi sono due delle più grandi icone dell'intera storia videoludica, protagonisti di grandi avventure sin dal 1983, anno in cui il gioco arcade Mario Bros. fece il suo esordio nelle sale giochi di tutto il mondo. Da allora il duo di baffuti idraulici è stato al centro di svariate decine di produzioni, entrando nel cuore dei fan.

A qualcuno però è venuto il dubbio sull'effettivo grado di parentela dei due personaggi: Mario e Luigi sono fratelli oppure cugini? Risposta molto semplice: sono fratelli. In verità non dovrebbe esistere nessun equivoco in tal senso, dato che già il nome dei primissimi giochi che li hanno visti come personaggi principali, non solo Mario Bros. ma anche i successivi Super Mario Bros., toglie ogni dubbio sul loro legame.

Anche lo stesso Super Mario World 2: Yoshi's Island, grande classico per Super Nintendo uscito nel 1995 che mostra i due eroi del Regno dei Funghi ancora neonati, afferma chiaramente che siamo davanti a due fratelli, con il piccolo Mario che parte al salvataggio di Luigi, rapito da Kamek, grazie a una staffetta di Yoshi attraverso la loro isola.

Restando sempre nell'ambito delle curiosità, sapete qual è il cognome di Super Mario? Ecco inoltre quanti giochi di Super Mario ci sono, pubblicati nel corso di oltre 35 anni di onorata carriera.