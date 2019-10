Super Mario Maker 2 si aggiorna con tante novità: ora si può giocare online con gli amici

Il grande successo di Nintendo, Super Mario Maker 2, ha appena ricevuto un importante aggiornamento, che aggiunge tante novità al gioco. Si tratta dell'update 1.1.0, che tra le altre cose ci darà finalmente la possibilità di giocare online con gli amici.

La novità più corposa riguarda infatti proprio il multiplayer. Si potrà giocare sia in modalità versus che in co-op, ed ora il gioco supporta anche l'app mobile di Nintendo Switch Online, per cui sarà possibile anche giocare con gli accoppiamenti effettuati dall'applicazione, utilizzando anche la chat vocale per parlare con loro.

La stessa cosa riguarda anche il multiplayer con i giocatori nelle vicinanze, e quello via LAN. L'aggiornamento comprende tante altre novità, come ad esempio la possibilità di poter giocare con il Joy-Con singolo orientato in orizzontale in tutte le modalità di gioco, ed è importante notare che non sarà più possibile giocare online con utenti che non hanno scaricato ed installato il nuovo update.

Per tutte le informazioni sulla versione 1.1.0 di Super Mario Maker 2 vi rimandiamo alla pagina ufficiale della patch notes. Per approfondire sul gioco in sé invece, leggete la nostra recensione di Super Mario Maker 2.

Sapevate che per festeggiare l'uscita del remake di Link's Awakening, sono stati pubblicati alcuni livelli a tema Zelda in Super Mario Maker 2?