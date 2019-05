Super Mario Maker 2 avrà una modalità storia! Possibile creare livelli in multiplayer!

Nel corso del recente Nintendo Direct, la Casa di Kyoto ha offerto una nuova panoramica su Super Mario Maker 2, ecco alcune delle principali novità in arrivo!

Elemento decisamente interessante, il gioco consentirà la creazione di livelli in compagnia: utilizzando i fedeli Joycon, i giocatori potranno usufruire di una speciale modalità cooperativa per costruire insieme i propri livelli di super mario dei sogni! Cosa ne pensate, avete già qualche idea in mente? Super Mario Maker 2 includerà inoltre una nuova modalità storia, tutta da scoprire. Come nelle migliori delle tradizioni videoludiche, questa richiederà al protagonista di supportare la Principessa Peach! Questa volta, Mario dovrà aiutarla a ricostruire il proprio castello! Saranno inclusi ben 100 livelli creati da Nintendo: pronti a scoprirli tutti? Entrambe le due caratteristiche sono state illustrate dall'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia, tramite i due cinguettii che potete trovare in calce a questa news.

Nel corso del Nintendo Direct dedicato al gioco, Nintendo ha inoltre presentato tutte le novità dell'editor di Super Mario Maker 2, tra le quali figurano nuove opzioni per la creazione dei livelli e l'interessante possibilità di introdurre in questi ultimi l'opzione diurna o notturna. Piuttosto a sorpresa, inoltre, la casa di Kyoto ha presentato una nuova offerta dedicata ai membri Nintendo Switch Online, che prevede la possibilità di comprare speciali voucher per l'acquisto di giochi.