Super Mario Maker 2, Cadence of Hyrule e Samurai Shodown promossi da EDGE

Dalle pagine del forum di ResetEra, gli abbonati ad EDGE che hanno ottenuto in anteprima il numero di giugno dell'autorevole rivista videoludica britannica hanno deciso di anticipare i giudizi espressi dalla redazione inglese sui giochi più importanti commercializzati nelle ultime settimane.

Oltre al ricco speciale sull'E3 2019, nella rivista viene dato ampio spazio alla sezione delle recensioni: Super Mario Maker 2, il nuovo kolossal sandbox di Nintendo che consente agli utenti di Switch di creare livelli personalizzati di Super Mario, ottiene un ragguardevole 8 su 10 che gli consente di posizionarsi in cima alla classifica ipotetica dei migliori giochi del mese di giugno. Ma c'è una sorpresa.

Ad ambire alla corona di videogioco più bello di giugno secondo EDGE, infatti, ci sono anche Cadence of Hyrule e Samurai Shodown: l'originale platform ritmato di Brace Yourself Games ambientato nell'universo di The Legend of Zelda e lo splendido picchiaduro ispirato all'omonima serie SNK vantano lo stesso voto di Super Mario Maker 2, ossia 8 su 10.

Super Mario Maker 2 - 8

Cadence Of Hyrule - 8

Samurai Shodown - 8

My Friend Pedro - 7

The Sinking City - 5

Sea Of Solitude - 5

198X - 5

Muse Dash - 5

Non meno interessanti sono poi le conclusioni a cui giungono gli autori britannici approcciandosi alle funamboliche e strambe sfide sparatutto di My Friend Pedro (7 su 10), agli orrori Lovecraftiani di The Sinking City (5 su 10) e al viaggio intimistico del protagonista di Sea of Solitude (anche in questo caso, 5 su 10). Fateci sapere attraverso la bianca lavagna dei commenti se ritenete giusti i voti espressi da EDGE.