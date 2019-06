Super Mario Maker 2: come cambiare personaggio e giocare con Luigi, Toad Blu o Toadette

Oltre a vestire i panni dell'immancabile Mario, in Super Mario Maker 2 è possibile cambiare personaggio in modo da giocare con Luigi, Blue Toad o Toadette. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo.

Grazie all'aggiunta del multiplayer (che può essere cooperativo o competitivo), in Super Mario Maker 2 è stata introdotta la possibilità di cambiare il personaggio giocabile. Proprio come in New Super Mario Bros, Luigi, Toad Blue e Toadette sono disponibili come personaggi giocabili all'interno nel titolo, anche nella modalità single player. Di seguito vi spieghiamo come selezionarli.

Come cambiare personaggio in Super Mario Maker 2 per giocare con Luigi, Toad Blue o Toadette

Per cambiare il personaggio giocabile in Super Mario Maker 2 dovrete accedere al menu delle impostazioni. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, all'interno della schermata troverete una voce per la selezione del personaggio, con i quattro personaggi disponibili rappresentati dalle rispettive icone (Mario, Luigi, Toad Blue e Toadette).

Nonostante non siano giocabili nei giochi di Mario in 2D, gli sprite di Toad Blue e Toadette sono disponibili in tutti i temi dei vari setting presenti nella modalità creativa. A causa della natura della modalità creativa e di come funziona il gioco, segnaliamo tutti e quattro i personaggi presentano lo stesso set di abilità.

Per saperne di più sul titolo, non dimenticate di leggere la nostra recensione di Super Mario Maker 2.