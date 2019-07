Super Mario Maker 2: come sbloccare la modalità Notte

Se avete voglia di aggiungere un po' di pepe all'editor di Super Mario Maker 2, dovete assolutamente sbloccare la modalità Notte del gioco, così da ottenere le sue peculiari varianti alle regole del gioco. Di seguito vi spieghiamo come sbloccare questa speciale modalità.

La modalità notte introduce diversi effetti inediti, variando le regole di gioco. Per fare un esempio, attivando la night mode i classici funghi si trasformeranno in mostruosi oggetti che proveranno a seguire Mario per infliggergli danno. Un'altra differenza riguarda le aree sott'acqua, dove lo schermo diventerà completamente nero a eccezione di una piccola porzione circolare intorno al protagonista. Vediamo come sbloccare questa modalità.

Come sbloccare la modalità Notte in Super Mario Maker 2

La modalità Notte di Super Mario Maker 2 non può essere selezionata direttamente dal menù. Prima di essere utilizzata, infatti, andrà sbloccata in un modo piuttosto insolito.

Per sbloccare la modalità Notte bisogna aprire l'editor del gioco, avviare un nuovo livello e inserire il sole arrabbiato al suo interno. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, tenendo premuta l'icona del sole arrabbiato apparirà una piccola finestra dalla quale è possibile selezionare la luna. Per sbloccare la modalità Notte, a questo punto, non resta che selezionare la luna, in modo da far calare il buio in tutto il livello e ottenere i relativi effetti della modalità Notte.

Precisiamo che quando è attivo il tema di Super Mario 3D World non c'è la possibilità di attivare la modalità Notte, modalità che invece sarà disponibile per i temi di Super Mario Bros, Super Mario Bros. 3, Super Mario World e New Super Mario Bros.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Super Mario Maker 2.