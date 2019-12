Super Mario Maker 2: il crossover con Zelda e le novità dell'ultimo aggiornamento in un video

Dopo averci fatto giocare centinaia di stage costruiti dalla community, attraversando le varie epoche storiche del platform made in Nintendo, Super Mario Maker 2 è pronto a ricevere il primo aggiornamento.

Un update completamente gratuito, che testimonia l'amore della casa di Kyoto per il suo prodotto e ribadisce la volontà di tenere attiva la meravigliosa community di creativi che si è creata attorno a questo gioco, offrendogli nuovi oggetti e strumenti.

Le novità introdotte dagli sviluppatori di Super Mario Maker 2, infatti, sono talmente tante da rappresentare una vera e propria espansione capace di offrirci un pretesto più che valido per tornare a cimentarsi con l'editor di questo kolossal platform per Nintendo Switch.

Con l'ultimo aggiornamento assistiamo, ad esempio, all'ingresso della Spada Suprema e al Link dei primi capitoli per NES di The Legend of Zelda: interpretando l'eroe di Hyrule e impugnando la sua arma più rappresentativa, gli appassionati possono dar vita a livelli decisamente più "avventurosi", come i dungeon bidimensionali, le sfide a tempo e le battaglie contro i boss. Di particolare interesse sono poi le aggiunte legate al P-Switch e a Spike, attraverso i quali poter creare livelli più profondi e dalla logica più stratificata. Oltre alla video analisi sulle novità dell'ultimo aggiornamento del platform di Nintendo, sulle pagine di Everyeye.it trovate lo speciale di Francesco Fossetti sul crossover tra Super Mario Maker 2 e Zelda.