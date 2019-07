Super Mario Maker 2, Detroit e Dreams tra le dirette della settimana

Riprendono anche questa settimana gli appuntamenti targati Everyeye Live dopo la pausa del weekend. Nei prossimi sette giorni il canale Twitch ospiterà una serie di dirette dedicate a Dreams, Rainbow Six Siege, Apex Legends Stagione 2, Rainbow Six Siege e Super Mario Maker 2.

Di seguito la programmazione del canale Twitch di Everyeye.it, che ospiterà le dirette secondo il calendario qui riportato:

Lunedì 15 luglio

Ore 17:00 - Monster Hunter World

Ore 21:30 - Rainbow 6 Siege feat. Kikachan

Martedì 16 luglio

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - DA DEFINIRE

Ore 19:00 - Apex: Legends feat. il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 17 luglio

Ore 10:00 - Colazione con Everyeye

Ore 17:00 - Super Mario Maker 2

Ore 21:00 - My Generation Live: la saga di Super Mario

Giovedì 18 luglio

Ore 17:00 - Detroit Become Human - Considerazioni sui finali e sul valore dell’opera

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - The Division 2 feat. Giorno Gaming

Venerdì 19 luglio

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Dreams

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Il palinsesto è provvisorio e soggetto a cambiamenti e modifiche. Per tutti gli aggiornamenti e per seguire le trasmissioni potete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye.it, le repliche invece saranno disponibili poco dopo sul canale YouTube Everyeye On Demand.