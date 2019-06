Super Mario Maker 2 e Devil May Cry tra i nuovi giochi della settimana di Nintendo Switch

Non tutti i lunedì vengono per nuocere, per parafrasare un noto proverbio, visto che la settimana appena cominciata sarà ricca, ricchissima di uscite su Nintendo Switch, con l'uscita di nomi altisonanti come Super Mario Maker 2 (qui la nostra anteprima di Super Mario Maker 2 ) e il primo, storico Devil May Cry.

E non sono gli unici nomi importanti nel panorama delle uscite settimanali, visto che arriverà anche il ritorno di Igarashi con Bloodstained: Ritual of the Night, il nuovo progetto del producer di Castlevania (sul nostro sito trovate anche la recensione di Bloodstained), e ancora Moto GP 19, per tutti gli amanti delle due ruote, per poi chiudere con Another Sight, interessante avventura fantasy-steampunk.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le uscite dei prossimi giorni su Nintendo Switch:

Lunedì 24 giugno:

Azuran Tales: TRIALS

Devil May Cry

Martedì 25 giugno:

Bloodstained: Ritual of the Night

We. The Revolution

Super Neptunia RPG

Mercoledì 27 giugno:

Moto GP 19

Goonya Fighters

SEGA AGES: Wonder Boy: Monster Land

SEGA AGES: Virtua Racing

Furwind

War Tech Fighters

Graveyard Keeper

Rain City

Lines X

Irony Curtain: From Matryoshka with Love

Epic Astro Story

Giovedì 28 giugno:

Super Mario Maker 2

Another Sight

Rally Rock'n Racing

Spell Casting: Purrfectly Portable Edition

Una settimana bella piena insomma. Che ne pensate? Avete già ultimato la vostra lista della spesa? Quale di questi giochi attendete con più trepidazione?