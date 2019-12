Super Mario Maker 2: disponibile ora il nuovo aggiornamento, al via il crossover con Zelda

Nintendo ha annunciato la disponibilità dell'aggiornamento 2.0.0 di Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch. Questo update introduce l'oggetto Spada Suprema capace di trasformare Mario in Link, eroe della serie The Legend of Zelda.

Oltre a questo, l'aggiornamento 2.0.0 include anche nuovi oggetti per i livelli, nemici aggiuntivi e la modalità extra Corsa Ninji:

Blocco Scatto : Disponibile per lo stile Super Mario 3D World, il Blocco Scatto dà a Mario una velocità aggiuntiva quando viene calpestato.

: Disponibile per lo stile Super Mario 3D World, il Blocco Scatto dà a Mario una velocità aggiuntiva quando viene calpestato. Blocco P : Quando un interruttore P viene calpestato durante il percorso, gli invisibili Blocchi P si trasformeranno temporaneamente in piattaforme solide e indistruttibili.

: Quando un interruttore P viene calpestato durante il percorso, gli invisibili Blocchi P si trasformeranno temporaneamente in piattaforme solide e indistruttibili. Spunzo : Questo nemico classico sputa palle di ferro con spuntoni e le lancia contro Mario. Se utilizzato in un ambiente nevoso, Spunzo tirerà palle di neve!

: Questo nemico classico sputa palle di ferro con spuntoni e le lancia contro Mario. Se utilizzato in un ambiente nevoso, Spunzo tirerà palle di neve! Marghibruco : L’iconico cactus impilato presente in molti giochi di Super Mario si unisce a Super Mario Maker 2 per la prima volta. I giocatori possono persino modificare l'altezza di ogni Marghibruco.

: L’iconico cactus impilato presente in molti giochi di Super Mario si unisce a Super Mario Maker 2 per la prima volta. I giocatori possono persino modificare l'altezza di ogni Marghibruco. Moneta Congelata: Queste monete sono circondate da un blocco di ghiaccio e possono essere liberate solo se sciolte da palle di fuoco o altri elementi infuocati, incluso un certo sole malvagio.

La modalità Corsa Ninji prevede una serie di eventi di durata limitata (generalmente una settimana) con nuovi livelli distribuiti periodicamente. L'aggiornamento di Super Mario Maker 2 è disponibile da oggi per il download su Switch e Switch Lite.