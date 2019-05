Super Mario Maker 2 sarà all'E3 2019, annunciato un bundle Nintendo Switch Online

Durante il Nintendo Direct dedicato a Super Mario Maker 2, la casa di Kyoto non ha solamente svelato nuovi dettagli sul gameplay ma ha anche confermato che il gioco sarà presente all'E3 di giugno con uno speciale Invitational, inoltre è stato rivelato un bundle con l'abbonamento a Nintendo Switch Online.

Super Mario Maker 2 Invitational 2019

L’8 giugno, quattro membri della community di Super Mario Maker si sfideranno in una selezione di livelli folli e imprevedibili progettati dal team di Nintendo Treehouse. L’evento darà il via alle ostilità presso l’hotel The Theatre at the Ace di Los Angeles a partire dalle ore 20:00 e sarà seguito dallo Splatoon 2 World Championship 2019 e dal Super Smash Bros Ultimate World Championship 3v3 2019.

Bundle Super Mario Maker 2 + Nintendo Switch Online

Dal 28 giugno, oltre alla versione standard del gioco, nei negozi e nel Nintendo eShop sarà disponibile anche un’edizione limitata, che include un’iscrizione individuale a Nintendo Switch Online per 12 mesi. Preordinando Super Mario Maker 2 Edizione Limitata sul Nintendo eShop, o preordinando l’edizione standard o quella limitata presso il loro rivenditore di fiducia, i giocatori potranno anche ottenere un esclusivo stilo a tema Super Mario Maker 2. Per usare le funzioni online del gioco è necessaria un’iscrizione a Nintendo Switch Online.

Super Mario Maker 2 uscirà il 28 giugno in esclusiva su Nintendo Switch, nelle scorse ore gli sviluppatori hanno confermato la presenza dello Story Mode e la possibilità di creare livelli multiplayer.