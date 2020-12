Super Mario Maker 2 gratis: codici in palio per il 35° anniversario dell'eroe Nintendo

Con oltre 20 milioni di livelli creati su Super Mario Maker 2, l'esclusiva Nintendo Switch vanta un'interessante mole di contenuti, realizzati grazie all'impegno e la passione della community.

Quint'essenza dell'universo mariesco, non sorprende che il titolo sia stato coinvolto nelle iniziative per i festeggiamenti legati al 35° anniversario di Super Mario. In particolare, Nintendo ha deciso di mettere in palio 20 codici di Super Mario Maker 2, da distribuire in maniera completamente gratuita al pubblico. Per provare ad aggiudicarsene uno, la procedura è molto semplice. È infatti sufficiente accedere alla sezione del portale di Nintendo Italia dedicata all'iniziativa "Prize Days", raggiungibile tramite il link presente nel Tweet in calce a questa news. Dopo aver effettuato l'accesso col proprio account Nintendo, si dovrà selezionare l'opzione "Partecipa", attiva esclusivamente per la giornata di oggi, lunedì 7 dicembre. I vincitori saranno avvisati da Nintendo tramite un messaggio inviato all'indirizzo e-mail associato all'account Nintendo utilizzato e potranno riscattare il codice per immergersi nei migliori livelli di Super Mario Maker 2.



Partecipando all'iniziativa, i giocatori ottengono inoltre un'opportunità di prendere parte ad un'ulteriore estrazione fissata per il 21 dicembre. Dedicata a un premio speciale, quest'ultima offre la possibilità di aggiudicarsi un set di spille esclusive che celebrano 35 anni di giochi di Super Mario e un assortimento LEGO Super Mario 2020 completo.