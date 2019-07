Super Mario Maker 2: il livello Storm Area 51 è stato rimosso da Nintendo

Se siete assidui frequentatori di Facebook e Instagram conoscerete sicuramente l'evento Storm Area 51, in programma per il 20 settembre. Un milione di persone si sono dette interessate a partecipare all'invasione dell'Area 51, in Nevada, ma la viralità dell'evento non si è certo fermata ai social network.

Un giocatore conosciuto come "zach2thefuture" ha caricato un livello di Super Mario Maker 2 intitolato proprio Storm Area 51, poche ore dopo l'upload però lo stage è stato rimosso da Nintendo. L'autore è stato avvisato con un messaggio che "il livello è stato rimosso poichè contiene contenuti pericolosi o inappropriati", inoltre Zach si è visto togliere tutti i badget ed i Punti Maker.

Il creatore del livello incriminato ha provato a contattare Nintendo, senza alcun esito, per spiegare la natura goliardica del livello, che voleva prendere in giro l'iniziativa nata sui social e non certo spronare qualcuno ad invadere l'Area 51.

Tra le ultime creazioni di Super Mario Maker 2 che hanno fatto parlare molto in questi giorni segnaliamo la Mona Lisa di Leonardo e la replica del mondo 1:1 di Super Mario Bros per NES.