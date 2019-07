Super Mario Maker 2: i migliori livelli creati dai giocatori in un video

Orientarsi nel mare di opere realizzate dalla community di Super Mario Maker 2migliori contribuiti realizzati dai giocatori di SMM2 per Nintendo Switch.

Tra i livelli creati vi segnaliamo il livello sotterraneo Monty Mole Mine sulla skin di Super Mario Bros, Olimar's Pikmin Adventure basato sulla skin di Super Mario World e Collapsing Carvern realizzato con la skin di Super Mario Bros 3, per l'elenco completo e relativi codici di download vi rimandiamo al video che trovate in apertura.

In queste settimane sulle pagine di Everyeye.it vi abbiamo proposto vari contenuti di Super Mario Maker 2 come i migliori livelli a tema Super Mario Bros 3, cinque livelli difficilissimi, cinque stage per il multiplayer cooperativo e cinque livelli classici di Super Mario World e le sorprese non finiscono qui, nuove segnalazioni sono in arrivo nei prossimi giorni su queste pagine.

Super Mario Maker 2 è disponibile ora in esclusiva su Nintendo Switch, uscito il 28 giugno scorso, il nuovo gioco di Super Mario ha venduto 2.42 milioni di copie in tre giorni, ad oggi sono milioni i contenuti creati dalla community e condivisi gratuitamente con i giocatori, con nuove aggiunte su base giornaliera, per un catalogo davvero sconfinato.