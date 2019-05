Super Mario Maker 2: il Nintendo Direct del 16 maggio illustrerà le novità di gameplay

Le alte sfere di Nintendo annunciano un nuovo evento in streaming dedicato a Super Mario Maker 2. Il Nintendo Direct incentrato sulle novità di gameplay del prossimo editor di livelli di Super Mario per Nintendo Switch sarà trasmesso nella mezzanotte di giovedì 16 maggio sul canale YouTube di Nintendo Italia.

L'evento, della durata di un quarto d'ora circa, ci permetterà di familiarizzare con le innovazioni di gioco e contenutistiche di un'opera che promette di regalarci ore ed ore di sano divertimento. Il nuovo capitolo di Super Mario Maker 2 offrirà un editor di livelli ancora più ampio, con tantissime aggiunte pensate sia per i neofiti che per chi si è cimentato con gli strumenti del platform sandbox originario.

L'approdo su Nintendo Switch di questa serie che celebra le gesta dell'idraulico baffuto della grande N sarà accompagnato dall'introduzione di funzionalità inedite, con la presenza di nuove opzioni per creare mondi digitali ricchi di nemici, trappole, piattaforme e, per la prima volta, scivoli e dislivelli. Sono poi previste delle importanti ottimizzazioni al sistema di ricerca dei livelli realizzati e condivisi dagli altri utenti attraverso l'adozione di un sistema ispirato ai social, anche se in questo caso occorrerà attendere fino al 16 maggio per scoprire cosa hanno in serbo per noi gli sviluppatori giapponesi.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Super Mario Maker 2 è previsto al lancio per il 28 giugno rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Su queste pagine trovate un approfondimento sui gadget per il preordine e i contenuti bonus della Limited Edition.