Super Mario Maker 2, Nintendo fa un passo indietro: si potrà giocare online con amici

Come vi avevamo riportato nelle scorse settimane, Nintendo aveva confermato ufficialmente che in Super Mario Maker 2, nuovo capitolo della serie in dirittura d'arrivo su Switch a fine mese, non avrebbe consentito agli utenti di giocare con i propri amici in modalità online, né in co-op né in competitivo.

La grande N aveva giustificato tale decisione asserendo che "il matchmaking ed il gioco competitivo sarebbero compromessi se poteste giocare con amici". A dispetto di queste dichiarazioni, i giocatori non sono di certo rimasti soddisfatti una volta appresa la notiza, ed hanno espresso il loro rumoroso malcontento sui forum e sui canali social della compagnia nipponica.

Tanto rumorose, che le voci sono giunte alle orecchie di Nintendo, convincendola a riesaminare la situazione. Come annunciato durante il Treehouse che si sta attualmente tenendo all'E3 di Los Angeles, e come ribadito poi su Twitter, la casa di Kyoto ha preferito fare un passo indietro e accontentare i suoi fan:

"Mr. Tezuka ha confermato che la possibilità di giocare in multiplayer online con i propri amici è in arrivo in Super Mario Maker 2 tramite un futuro update", è quanto possiamo leggere grazie al cinguettio che trovate in calce alla notizia.

Ricordiamo che Super Mario Maker 2 uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 28 giugno. Per approfondire il titolo, vi consigliamo di consultare la nostra Anteprima dedicata.