Super Mario Maker 2 non permetterà di giocare con amici online

I possessori di Nintendo Switch sono ansiosi di poter finalmente mettere le proprie mani su Super Mario Maker 2, titolo che promette di riproporre l'esperienza già offerta dal suo predecessore arricchita di numerose gradite aggiunte.

Tra queste novità, meritevole di essere evidenziata è sicuramente la neo-introdotta modalità multiplayer, disponibile sia online che in locale. Sfortunatamente, però, le funzionalità multigiocatore portarà con sé delle importanti limitazioni, come riferito del resto nella nostra Anteprima di Super Mario Maker 2. I giocatori, infatti, non potranno giocare insieme online, né in modalità competitiva che cooperativa.

I colleghi di NintendoWorldReport ci hanno spiegato le motivazioni dietro questa scelta di Nintendo, che sicuramente non mancherà di far accendere discussioni tra i fan:

"Il motivo di Nintendo è che, con le leaderboard globali, il matchmaking ed il gioco competitivo sarebbero compromessi se poteste giocare con amici. La limitazione si estende anche alla co-op, sebbene questa non abbia a che fare con le leaderboard". In modalità locale, al contrario, sembrerebbe non esserci alcun "veto" di sorta. Voi cosa ne pensate? Ritenete giustificabile la scelta della casa di Kyoto?

Super Mario Maker 2 sarà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch il 28 giugno 2019. Il titolo sarà uno dei protagonisti del Direct di Nintendo all'E3 di Los Angeles.