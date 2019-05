Super Mario Maker 2: il nuovo Direct presenta le novità e le potenzialità dell'editor!

Nel corso del Nintendo Direct di febbraio, la casa di Kyoto ha annunciato Super Mario Maker 2, in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch, ecco tutte le novità!

Il gioco è stato questa notte protagonista di un Nintendo Direct interamente dedicato, che ha mostrato le nuove potenzialità connesse a questo nuovo episodio della serie! In continuità con il primo capitolo, Super Mario Maker 2 consentirà ai giocatori di creare i propri livelli di Super Mario dei sogni e di giocare quelli creati da utenti di ogni parte del mondo. Nel corso del Direct sono stati presentate tutte le potenzialità legate al nuovo editor. Numerose le novità introdotte, tra cui la possibilità di inserire discese, nemici nascosti od impilati gli uni sugli altri, piattaforme basculanti e molto altro! Sarà inoltre possibile fissare il livello dell'acqua in ogni livello, mentre saranno disponibili diversi temi speciali per dare un "mood" alla propria creazione: siete pronti a dare sfogo alla fantasia?



Nel corso del Nintendo Direct è stato inoltre confermato che Super Mario Maker 2 avrà una modalità storia e che i giocatori potranno sfruttare le potenzialità dei Joycon per creare livelli in compagnia. Il gioco esordirà in esclusiva su Nintendo Switch in occasione del prossimo 28 giugno.