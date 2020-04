Super Mario Maker 2: è ora possibile dare vita ai propri mondi

Come annunciato nella giornata di ieri, quest'oggi Nintendo ha reso disponibile per il download l'aggiornamento 3.0.0 di Super Mario Maker 2, l'ultimo update del gioco che segna la fine del supporto post lancio per uno dei titoli first party più venduti su Switch.

La novità più grande dell'aggiornamento è rappresentata dalla possibilità di dare vita a mondi tematici completi per un massimo di 8 mondi composti da cinque livelli ciascuno. In questo modo sarà possibile creare veri e propri mini giochi di Super Mario che ricalcano lo stile di Super Mario Bros 3, Super Mario World e di tutti gli altri principali episodi della serie.

L'aggiornamento 3.0.0 introduce anche i Bowserotti (Koopalings) e nuovi oggetti tra cui il costume da rana apparso in Super Mario Bros 3, il fungo da Super Mario Bros 2 e altri power-up presi da altri capitoli della saga. Termina con il botto il supporto post lancio di Super Mario Maker 2 che ora più che mai permetterà ai creativi di liberare la fantasia dando vita a mini mondi con temi specifici.

Il rollout dell'aggiornamento è iniziato questa notte in Nord America e raggiungerà presto l'Europa, presumibilmente nel corso della mattinata.