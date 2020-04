Super Mario Maker 2: presto sarà possibile creare interi mondi

Nintendo ha annunciato che l'ultimo aggiornamento gratuito di Super Mario Maker 2 arriverà domani (mercoledì 22 aprile) portando in dote la nuova modalità World Maker, la quale permetterà di dare vita a veri e propri mondi tematici da condividere con gli amici.

In modalità World Maker i giocatori potranno creare il proprio mondo con cinque livelli, il limite massimo è fissato a 8 mondi per un totale di 40 stage, in questo modo sarà possibile dare vita ad un vero e proprio mini videogioco di Super Mario da condividere poi con la community.

L'aggiornamento introdurrà anche i Koopalings e altri power-up come il fungo tratto da Super Mario Bros 2, il costume da rana di Super Mario Bros 3 e numerosi bonus tratti da Super Mario World, New Super Mario Bros U e Super Mario 3D World. Un Major Update piuttosto corposo dunque che segna la fine del supporto per Super Mario Maker 2, uno dei progetti più interessanti degli ultimi tempi, accolto positivamente da pubblico e critica, capace di conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo grazie alla presenza di un editor completo e al tempo stesso semplice da usare per dare vita ai propri livelli (e ora persino a mondi completi) di Super Mario.