Super Mario Maker 2: quattro nuovi incredibili livelli creati dalla Community in un video!

Prosegue il viaggio di Everyeye all'interno dello sterminato universo di creazione ai cui la Community di Super Mario Maker 2 ha dato vita tramite il ricco editor presente all'interno del titolo Nintendo.

In questo nuovo video, in particolare, vi accompagniamo alla scoperta di quattro nuovi livelli ideati dai videogiocatori, ricchi di ispirazione e fantasia. Ve li presentiamo, come di consueto, allegando i relativi titoli ed ID:

Rescue Forest From Flood / ID FLC-KXT-2HG : il livello trasporta il nostro fedele Mario nei meandri di una foresta completamente allagata, obbligando il personaggio a destreggiarsi con abilità tra i diversi pericoli che popolano le acque. A sorpresa, quando penseremo di essere giunti al termine del livello, vedremo però l'acqua ritirarsi e ci ritroveremo a poter ripercorrere i nostri passi tra un balzo e l'altro;

Un insieme di livelli che dimostra l'indiscutibile talento della Community di Super Mario Maker 2: cosa ne pensate di questa raccolta? Ad oggi, il gioco conta più di cinque milioni di livelli creati dai giocatori , che si sono dunque dimostrati decisamente entusiasti di potersi destreggiare con l'editor del titolo. Recentemente, sulle pagine di Everyeye, vi abbiamo parlato di altri quattro livelli di Super Mario Maker 2 particolarmente interessanti.