Super Mario Maker 2: quattro splendidi livelli creati dai giocatori in un video

Dopo avervi parlato dei migliori cinque livelli a obiettivi, in questo video di Super Mario Maker 2 vi mostriamo quattro splendidi livelli creati dai giocatori. Ciascuno di essi è caratterizzato da un tema differente a da diverse soluzioni di gameplay.

Il primo livello di cui vi parliamo, intitolato "Don't Trust the arrows" (ID: XHO-BSC-FYG), sfida una convenzione tipica dei platform Nintendo: quella di inserire delle frecce per indicare la direzione giusta in cui andare. In questo caso, però, i giocatori farebbero meglio a non seguirle, così da trovare percorsi e scorciatoie migliori.

Il secondo livello, intitolato "Chain Chonk Temple" (ID: R8C-90S-81G), giunge dall'Inghilterra con un concept che pone al centro di tutto il Categnaccio, la feroce palla dentata comparsa per la prima volta in Super Mario Bros. 3.

Il terzo livello, intitolato "The Icy Grip of the Claw" (ID: 1HL-L78-XMF), è una delle tante opere del proficuo utente italiano "Wariuzzo", che in questo caso propone una sfida piuttosto impegnativa basata sullo scrolling verticale della telecamera, mettendo a dura prova la pazienza del giocatore e la precisione dei salti.

Il quarto e ultimo livello presentato nel video, intitolato "Parallel Universe" (ID: NC5-Y8P-DBG), offre un gameplay più orientato al puzzle solving. Il livello è ambientato all'interno di un mondo notturno a due dimensione che il giocatore può alterare entrando all'interno dei tubi, così da risolvere i vari enigmi proposti.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che per ulteriori approfondimenti sul gioiello di creatività firmato Nintendo potete consultare la nostra pagina dedicata di Super Mario Maker 2.