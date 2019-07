Super Mario Maker 2: ricreata la Versione Impossibile del Mondo 1-1 del primo Mario Bros.

Lo youtuber YTSunny appassionato di Super Mario Maker 2 ha provato a ricreare il Mondo 1-1 del primo, mitico Super Mario Bros. per NES reimmaginandolo in una "Versione Impossibile".

Il guanto di sfida lanciato dal fan dell'Idraulico Baffuto della Grande N a tutti i giocatori dell'ultimo, squisito game editor di Nintendo Switch può essere raccolto utilizzando l'ID del livello YXL-D4C-TQF.

Come dimostra lo stesso autore invitandoci ad ammirare il filmato esplicativo che campeggia a inizio articolo, per riuscire a superare la sua prova occorre mantenere dei nervi saldissimi e ripetere più e più volte il percorso per acquisire una "memoria muscolare" tale da riuscire ad anticipare il movimento degli ostacoli di fuoco.

A prescindere dall'inferno di fiamme che avvolge il povero Super Mario, tutti gli elementi del layout del livello ricalcano alla perfezione il Mondo 1-1 del primo capitolo della sua epopea platform: se ve la sentite di provare questa sfida, servitevi pure del modulo dei commenti per far sapere alla community di Everyeye.it quali risultati riuscirete a ottenere cimentandovi in una delle prove più difficili che i fan di Super Mario Maker 2 hanno saputo confezionare dal lancio del capolavoro di Nintendo.

Sulla nostra pagina dedicata a SMM2 potete recuperare anche i codici ID per affrontare i 5 livelli ispirati al mondo del gaming e i 5 livelli classici a tema Super Mario Bros.