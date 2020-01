Super Mario Maker 2 supera i 10 milioni di livelli caricati dagli utenti

Super Mario Maker 2 continua a rivelarsi un grande successo per Nintendo. Il degno successore del primo capitolo del gioco, che ci aveva letteralmente dato in mano le chiavi del Regno dei Funghi per creare nuovi livelli a nostro piacimento, non cessa di stupire, raggiungendo un altro importante traguardo.

La Grande N ha infatti annunciato che gli utenti del gioco hanno superato la ragguardevole cifra di 10 milioni di livelli caricati, per una longevità che a questo punto diventa praticamente infinita.

Per festeggiare l'avvenimento, Nintendo stessa ha aumentato il numero di livelli che ciascun utente può caricare e rendere disponibili per tutti dopo averli creati, che passa ora ad un totale di 100, per cui potrete scatenare la fantasia ancora di più, oltre che giocare ancora più livelli, potenzialmente.

Super Mario Maker 2 è uscito in esclusiva su Nintendo Switch la scorsa estate: se ancora non foste riusciti a recuperarlo, sul nostro sito trovate alcune raccolte di livelli davvero interessanti, che potrebbero fare al caso vostro. Date un'occhiata all'ultimo aggiornamento del gioco, con questo crossover tra Zelda e Mario, e ai migliori 5 livelli di Super Mario Maker 2 che si giocano da soli.

Inoltre, naturalmente, potete anche leggere la nostra recensione di Super Mario Maker 2.