Super Mario Maker 2: svelati i gadget per il preordine e la Limited Edition

I possessori di Nintendo Switch possono finalmente iniziare a prepararsi per giocare e creare livelli di Super Mario da sogno: il nuovo Super Mario Maker 2 verrà infatti lanciato il 28 giugno, in esclusiva per Nintendo Switch. I giocatori avranno a disposizione anche un’ampia gamma di opzioni di acquisto tra cui scegliere.

Disponibile per un periodo di tempo limitato, il bundle Super Mario Maker 2 Limited Edition include il gioco e un’Iscrizione Individuale di 12 mesi al Nintendo Switch Online, il servizio per giocare online di Nintendo che permette ai membri di competere uno contro l’altro con i titoli compatibili, accedere a un catalogo di classici per NES in continua espansione, e molto altro ancora. Coloro che preordineranno il gioco in versione bundle riceveranno uno steelbook esclusivo, con una copertina trasparente che aggiunge alcuni oggetti al livello raffigurato sullo steelbook stesso. Per chi preferirà invece preordinare la versione standard del gioco sarà disponibile uno stilo per Nintendo Switch a tema Super Mario Maker 2, perfetto per creare i livelli in modalità portatile.

Chiunque preferisca la comodità di avere il gioco installato direttamente sulla console Nintendo Switch, per averlo disponibile in qualsiasi momento, potrà preordinarlo prossimamente nel Nintendo eShop, sia in versione standard che in versione bundle. I giocatori che opteranno per il preordine digitale della versione bundle riceveranno lo stilo per Nintendo Switch.

Super Mario Maker 2 permette ai giocatori di scatenare l’immaginazione, realizzando livelli di Super Mario con nuovi strumenti, oggetti e funzionalità, e offre sfide sempre nuove create da giocatori di tutto il mondo. Con un vasto set di strumenti intuitivi pronti per essere esplorati e sperimentati tra cui, per la prima volta, la possibilità di posizionare oggetti su più livelli creando scivoli e dislivelli. Tutto è possibile in Super Mario Maker 2!