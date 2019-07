Super Mario Maker 2 e Switch gratis: omaggio di Nintendo su un volo diretto al Comic-Con!

I passeggeri di un volo Southwest Airlines decollato dal Texas e diretto a San Diego sono stati protagonisti di una simpatica iniziativa organizzata dalla compagnia aerea e Nintendo!

Nella fase antecedente all'imbarco, alcuni passeggeri avevano avuto alcuni indizi: parte del personale indossava infatti un cappello di Super Mario Maker ed aveva anticipato l'arrivo di una "sorpresa" una volta in volo. Ebbene, nello specifico, le sorprese erano in verità due! Durante il volo, infatti, ai fortunati passeggeri è stato consegnato un voucher valido per l'ottenimento di una Nintendo Switch e di una copia di Super Mario Maker 2. I viaggiatori diretti al Comic-Con di San Diego, una volta giunti a destinazione, hanno avuto immediatamente modo di scambiare gratuitamente il proprio buono con una vera console Nintendo ed una copia del gioco...decisamente un volo fortunato!



Super Mario Maker 2 ha recentemente debuttato sul mercato videoludico, in esclusiva su Nintendo Switch. Il nuovo capitolo della serie ha ricevuto una calda accoglienza da parte del pubblico della Grande N. Il gioco ha infatti ad esempio conquistato la vetta delle classifiche di vendita UK. Durante la scorsa settimana, inoltre, Super Mario Maker 2 ha già potuto festeggiare un notevole traguardo: sono infatti già più di due milioni i livelli creati dalla community grazie all'editor del gioco!