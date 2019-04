Super Mario Maker 2 per Switch: Nintendo illustra le novità di gameplay

Una volta provveduto ad annunciare l'uscita di Super Mario Maker 2, la macchina promozionale giapponese di Nintendo si mette in moto e ci regala delle succulente anticipazioni su questo atteso platform sandbox e sul suo potente editor di livelli.

In base alle segnalazioni dei fan della Grande N che stanno affollando i negozi di videogiochi in madrepatria (riportate dalla redazione di Nintendo Everything), il materiale promozionale dedicato a Super Mario Maker 2 conterrebbe al suo interno delle importanti informazioni sulle novità di gameplay che caratterizzeranno il titolo.

Oltre alla già annunciata presenza degli scivoli, dei dislivelli e della richiestissima funzione per collocare liberamente il portale d'ingresso per la propria mappa custom, l'editor di livelli di SMM2 dovrebbe comprendere al suo interno un tool per modificare il colore dei tubi e tantissimi blocchi tratti dai mondi più iconici della serie di Super Mario: tra questi, citiamo gli spigoli del soffitto ghiacciati, gli sfondi a tema giungla, il costume Meowser, l'opzione per trasformare il proprio eroe in Big Mario e gli Snake Blocks di Super Mario Bros. 1.

Nell'attesa di ricevere una conferma definitiva a queste anticipazioni da parte della casa di Kyoto, informiamo gli interessati che Super Mario Maker 2 è previsto al lancio per il 28 giugno rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Chi deciderà di effettuarne il preordine della versione base o della Limited Edition di Mario Maker 2 potrà ottenere degli interessanti gadget come lo stilo "a tema" per Nintendo Switch.