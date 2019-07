Super Mario Maker 2 continua a guidare la classifica inglese

Come d'abitudine ad inizio settimana si fa il punto della situazione sui sette giorni precedenti in ambito videoludico, e per quanto riguarda la classifica vendite del Regno Unito, la vetta è ancora saldamente in mano a Super Mario Maker 2 per la seconda settimana consecutiva.

Il sequel del primo amatissimo videogame, che ci consegna le chiavi del mondo di Super Mario e ci invita a creare i nostri più spettacolari e fantasiosi livelli a tema, non si schioda dunque dalla prima posizione, e mette in fila nuovamente il ritorno di Crash Team Racing, al secondo posto, e un ottimo F1 2019 al terzo. Per approfondire, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Super Mario Maker 2.

La classifica sorride particolarmente ai giochi Nintendo Switch, visto che Mario Kart 8 Deluxe torna a salire in classifica, con un +9% nelle vendite che gli vale il quarto posto, mentre al quinto è presente un'altra esclusiva per la console ibrida della Grande N, Super Smash Bros. Ultimate.

Torna in Top Ten addirittura The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che molti staranno cercando di recuperare per prepararsi al meglio al sequel di Zelda annunciato all'E3. Ecco la classifica completa: