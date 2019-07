Super Mario Maker 2 ha venduto 2.42 milioni di copie nei primi tre giorni dal lancio

Il successo di Super Mario Maker 2 era ampiamente prevedibile. Il primo capitolo è stato apprezzatissimo dai fan del personaggio e non solo, visto che sostanzialmente Nintendo ci ha consegnato le chiavi del Regno dei Funghi dandoci la possibilità di farne ciò che volessimo.

Tale caratteristica del gioco ha attirato i gamer più creativi che si sono armati di pazienza e hanno cominciato a creare e distribuire livelli su livelli rendendo il gioco di fatto praticamente infinito. E se contiamo che il secondo capitolo ha migliorato tutte le caratteristiche del primo, è facile spiegare la buona risposta del pubblico nei confronti del videogame.

Come sempre però arrivano i numeri a farci dare un'idea più precisa della situazione, e in questo caso sono davvero impressionanti. Nintendo ha infatti annunciato, insieme agli ultimi risultati finanziari, che Super Mario Maker 2, dal 28 al 30 giugno, ossia nei primi tre giorni dall'uscita, ha venduto 2.42 milioni di copie.

Un successo davvero strepitoso per l'esclusiva Nintendo Switch, e che spiega anche meglio quel dato secondo cui erano stati creati due milioni di livelli in Super Mario Maker 2, un numero altissimo in così poco tempo.

Che ne pensate di questi numeri? Si tratta di un successo meritato per il gioco? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Super Mario Maker 2.